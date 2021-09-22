ФРГ предложила кандидатуру Гебрейесуса на пост нового главы ВОЗ

Германия выдвинула кандидатуру Тедроса Аданома Гебрейесуса на второй пятилетний срок на пост генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Agence France-Presse.

"Германия выдвигает Тедроса [Аданома Гебрейесуса] еще на один срок", - приводит агентство слова представителя Минздрава ФРГ. Таким образом, как пишет агентство, это открывает путь действующему главе ВОЗ к переизбранию на должность гендиректора организации. Как указывается, официальная поддержка какой-либо страны необходима для того, чтобы стать кандидатом.

Во вторник министр здравоохранения Германии Йенс Шпан призвал другие страны присоединиться к инициативе ФРГ по выдвижению кандидатуры действующего генерального директора Всемирной организации здравоохранения Гебрейесуса на второй срок. Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Гебрейесус пока официально не подтвердил своего согласия вновь баллотироваться. При этом источники агентства, подчеркивали, что на данный момент альтернативного претендента на должность главы ВОЗ не существует.

Крайний срок выдвижения кандидатур - 23 сентября. Однако имена претендентов не будут официально объявлены до начала ноября. Процесс подачи заявок является конфиденциальным, и невозможно точно сказать, была ли уже подана заявка на Гебрейесуса.

Если кандидатов несколько, первый этап отбора начнется в январе 2022 года, чтобы составить короткий список из пяти кандидатов. Окончательное голосование за нового главу ВОЗ пройдет в мае 2022 года.