Джонсон посоветовал правительству Франции взять себя в руки по теме договора AUKUS

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон посоветовал французскому правительству взять себя в руки и оставить его в покое по теме разрыва военного контракта с Австралией. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил в среду журналистам в Вашингтоне, где находится с визитом, комментируя жесткие заявления Парижа после того, как было объявлено о создании нового партнерства в сфере безопасности - AUKUS - между США, Великобританией и Австралией.

"Я думаю, что уже самое время некоторым из наших дорогих друзей в мире взять себя в руки (prenez un grip) и оставить меня в покое (donnez-moi un break)", - сказал глава британского правительства на смеси английского и французского языков в эфире телеканала Sky News.

Джонсон назвал AUKUS "важнейшим шагом для глобальной безопасности. Это три думающих одинаково союзника, которые стоят плечом к плечу, создавая новое партнерство ради обмена технологиями. Оно не эксклюзивно. Оно не пытается выпихнуть кого-то, оно не направлено, например, против Китая", - заметил Джонсон.

В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали ударом в спину. В КНР предупредили, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвали участников альянса отказаться от ментальности эпохи холодной войны и узколобых геополитических концепций.

На фоне сделки по подлодкам Париж объявил о немедленном отзыве для консультаций своих послов из США и Австралии. Действия Великобритании французская сторона охарактеризовала как "проявление оппортунизма".