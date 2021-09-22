При нападении неизвестных в Джелалабаде на востоке Афганистана погибли пять человек

Не менее пяти человек погибли в среду в результате вооруженного нападения и серии взрывов в городе Джелалабад на востоке Афганистана. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, такие данные приводит телеканал TOLO news.

По его сведениям, неизвестные вооруженные лица открыли огонь в одном из районов города. В результате стрельбы погибли три человека. Цель нападения неясна. Указывается, что захватившее власть в Афганистане движение "Талибан" подтвердило факт атаки, уточнив, что все погибшие являлись мирными жителями. Ранее в среду катарский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в сфере безопасности информировал о том, что двое погибших являлись членами "Талибана".

Согласно сведениям TOLO news, в различных районах Джелалабада также произошли четыре взрыва, в результате которых погибли два человека, еще двое получили ранения и были доставлены в местную больницу.

За последние дни в провинции Нангархар, административным центром которой является город Джелалабад, произошло сразу несколько инцидентов, жертвами которых стали как талибы, так и местные жители. Так, 18 сентября в Джелалабаде взлетел на воздух заминированный автомобиль. В результате взрыва не менее трех человек погибли, более 20 получили ранения. На следующий день в районе Шерзад неподалеку от указанного города было подорвано принадлежащее "Талибану" транспортное средство, в результате чего погиб ребенок, еще два человека получили серьезные травмы. Как проинформировало агентство Reuters, ответственность за оба инцидента взяла на себя группировка "Исламское государство в Хорасане", являющаяся ответвлением террористической организации "Исламское государство". 21 сентября в Нангархаре произошли еще два взрыва, в результате которых погибли по меньшей мере двое талибов, еще пятеро получили ранения.