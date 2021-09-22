Театр Армена Джигарханяна сменил название

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна сменил название, теперь он называется "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна". Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил художественный руководитель Сергей Газаров.

"Нам показалось, что "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна" - это будет новая жизни этого же театра, только в ускоренном, энергетическом, прорывном смысле, может быть провокационном, резком направлении. Но это то, что заложил Армен Борисович", - сказал Газаров.

Главное было - сохранить имя Армена Джигарханяна, отметил худрук, добавив, что также в названии появилось слово "Прогресс" - по названию бывшего кинотеатра, в здании которого находится театр.

"Почему "Прогресс"? Был кинотеатр "Прогресс", в свое время он был самый продвинутый. Прошло 25 лет, мы решили именно этот прогресс вернуть, потому что мы тоже хотим прогрессировать, и мы будем прогрессировать", - заявил Газаров.