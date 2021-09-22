РФ рассматривает Минскую группу как важный инструмент продвижения по пути мирного процесса: замглавы МИД РФ

Российская Федерация продолжает рассматривать Минскую группу ОБСЕ как важный инструмент в продвижении мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Арменпресс, об этом в интервью ТАСС в Ташкенте заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

На вопрос о том, сохраняет ли формат Минской группы ОБСЕ актуальность для РФ, Руденко ответил:

«Я бы не сказал, что Минская группа ОБСЕ простаивает. Контакты продолжаются, может быть, не столь публичные, но тем не менее. И наш сопредседатель Минской группы посещал Баку и Ереван, провел там ряд встреч, в т.ч. на высшем уровне. В настоящее время тройка сопредседателей планирует встретиться в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН: встречи и друг с другом, и с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Если это состоится, то это стало бы хорошим знаком, что процесс нормализации между двумя странами приобрел практические очертания. Мы продолжаем рассматривать Минскую группу как важный инструмент продвижения по пути мирного процесса».