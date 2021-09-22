Президент Таджикистана направил поздравительное послание по случаю 30-летия Независимости Республики Армeния

По случаю 30-летия Независимости Республики Армения премьер-министру Николу Пашиняну поздравительное послание направил президент Таджикистана Эмомали Рахмон. В послании говорится:

“Уважаемый Никол Воваевич,

С большим удовольствием направляю Вам и всему дружественному народу Армении наши искренние поздравления по случаю тридцатой годовщины Дня независимости республики.

За эти годы Армения добилась целого ряда достижений в социально-экономическом развитии страны, повышении благосостояния народа и укрепления своего положения на международной арене.

Таджикистан дорожит историческу сложившимися отношениями дружбы и многогранного партнерства с Арменией и намерен укреплять и развивать их по всем направлениям.

Выражаю уверенность в том, что общими усилиями мы сможем придать большую интенсивность и динамизм таджикско-армянскому сотрудничеству, отвечающему коренным интересам наших народов. Мы полны решимости приложить для этого все необходимые усилия.

В этот праздничный день, хочу пожелать Вам, уважаемый Никол Воваевич, здоровья и успехов, а дружественному народу Армении - мира и благополучия”.