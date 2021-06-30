Предстоящие на 23 сентября мероприятия
17:57, Сентябрь 22, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 21:47 Арарат Мирзоян высоко оценил позицию австрийской стороны по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта
- 21:36 Отозванный из США посол Франции вернется в Вашингтон
- 21:17 США и Евросоюз запускают партнерство для борьбы с дезинформацией в сфере вакцин
- 21:06 Израильский беспилотник упал на территории Сирии из-за неисправности
- 21:02 Макрон и Байден провели телефонный разговор
- 20:55 В ООН заявили, что только 5% домохозяйств в Афганистане имеют ежедневную норму продуктов
- 20:43 США направят более $750 млн на содействие вакцинации от коронавируса за рубежом
- 20:36 Главы МИД Армении и Польши подчеркнули важность возобновления процесса мирного урегулирования карабахского конфликта
- 20:27 ФРГ предложила кандидатуру Гебрейесуса на пост нового главы ВОЗ
- 20:22 Мирзоян информировал литовского коллегу о сложившейся вследствие вторжения Азербайджана на территорию Армении ситуации
- 20:17 Стала известна дата выхода триквела "Фантастических тварей"
- 20:01 Джонсон посоветовал правительству Франции взять себя в руки по теме договора AUKUS
- 19:48 Авиакомпания Alitalia отменила более 160 рейсов
- 19:34 Один подросток погиб при стрельбе в штате Кентукки
- 19:20 При нападении неизвестных в Джелалабаде на востоке Афганистана погибли пять человек
- 19:10 Театр Армена Джигарханяна сменил название
- 19:02 РФ рассматривает Минскую группу как важный инструмент продвижения по пути мирного процесса: замглавы МИД РФ
- 18:35 Министр обороны Франции заявила об отсутствии политического диалога в НАТО
- 18:05 Президент Таджикистана направил поздравительное послание по случаю 30-летия Независимости Республики Армeния
- 17:57 Предстоящие на 23 сентября мероприятия
- 17:37 Премьер Грузии провел встречи с лидерами Австрии, Турции и Молдовы
- 17:22 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-09-21
- 17:20 Азиатские индексы выросли - 22-09-21
- 17:06 В Кремле затруднились сказать, когда Путин выйдет из самоизоляции
- 16:51 Если Азербайджан считает, что членство в ОДКБ и ЕАЭС ему выгодно, он может начать переговоры: Силаев
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Просмотрели 1281 раз Известна программа мероприятий, посвященных 30-летию Независимости Республики Армении