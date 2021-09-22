Премьер Грузии провел встречи с лидерами Австрии, Турции и Молдовы

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который находится с официальным визитом в США, провел ряд встреч с лидерами разных стран, а также принял участие в параллельных мероприятиях, которые проводятся в рамках 76-й сессии ГА ООН.

Как сообщает пресс-служба администрации правительства, в рамках Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, Гарибашвили встретился с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

На встрече было отмечено, что в 2022 году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, и поприветствовали, что отношения государств активно развиваются как в двухстороннем, так и в многостороннем формате,сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Особенное внимание было заострено на важной роли Грузии в эвакуации людей из Афганистана. Премьер отметил, что Тбилисский международный аэропорт стал транзитным хабом в процессе вывода коалиционных сил из Афганистана и принял более 250 рейсов.

Глава грузинского правительства также поблагодарил канцлера Австрии за поддержку и пригласил его в Грузию.

После завершения встречи премьер-министр Грузии принял участие в диалоге высокого уровня на тему Афганистана, который был организован премьер-министром Австрии.

В рамках ГА ООН премьер-министр Грузии также встретился с президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом. Встреча прошла как тет-а-тет, так и в расширенном формате. Речь шла о событиях в регионе.

Гарибашвили подчеркнул особые усилия президента Эрдогана по дальнейшему углублению стратегического партнерства между двумя странами.

На встрече внимание также было уделено вопросу трехстороннего сотрудничества Грузия-Турция-Азербайджан, в рамках которого стороны рассматривают широкий спектр вопросов.

Также премьер-министр Грузии вместе с президентом Молдовы Майей Санду принял участие в мероприятии, организованном президентом Польши Анджеем Дуда. Встреча прошла в формате рабочего обеда.

Грузинская делегация во главе с премьер-министром направилась в Нью-Йорк в понедельник. В рамках визита 24 сентября запланировано выступление главы грузинского правительства на сессии Генассамблеи.