Азиатские индексы выросли - 22-09-21
ТОКИО, 22 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 сентября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.82% и составил 29639.40 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.70% и составил 2043.55 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.40% и составил 3628.49 пункта, а HANG SENG вырос на 0.51% и составил 24221.54 пункта.
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