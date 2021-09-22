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Азиатские индексы выросли - 22-09-21

Азиатские индексы выросли - 22-09-21

ТОКИО, 22 СЕНТЯбРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 22 сентября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 2.82% и составил 29639.40 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.70% и составил 2043.55 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.40% и составил 3628.49 пункта, а HANG SENG вырос на 0.51% и составил 24221.54 пункта.


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