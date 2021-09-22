Если Азербайджан считает, что членство в ОДКБ и ЕАЭС ему выгодно, он может начать переговоры: Силаев

Возможное членство любой из бывших советских республик, в том числе и Азербайджана, в ОДКБ и в ЕАЭС не является предметом торга с Москвой, Россия не рассматривает это как уступку или подарок. Как сообщает «Арменпресс», это заявил ведущий научный сотрудник Института международных отношений МГИМО, директор Лаборатории анализа политических процессов Николай Силаев в в ЕГУ, касаясь вопроса о том, предпримет ли Азербайджан шаги для вступления в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Российский эксперт ответил, что он не может предсказать дальнейшие действия Азербайджана, подаст ли он заявку на вступление в ОДКБ или ЕАЭС, но он может описать отношение России к этому вопросу. В этом контексте он подчеркнул, что если Азербайджан сочтет это членство выгодным, он может начать переговоры по этому вопросу.

«Россия, конечно, заинтересована в интеграции постсоветского пространства, но еще много лет назад появилась идея многоуровневой интеграции: кто хочет, интегрируется быстрее, а кто не хочет, интегрируется медленнее. С этой точки зрения ОДКБ и ЕАЭС не являются предметом торга в том смысле, что это даст России, если та или иная страна присоединится к организации. Если это выгодно для страны, то Россия, конечно же, рассмотрит этот вопрос, проведет переговоры, внесет необходимые изменения, обсудит со своими партнерами вопросы, связанные с членством новых стран. Но Россия рассматривает это не как подарок взамен на что-то, а как взаимовыгодный процесс. В публичных заявлениях по этому поводу Баку часто пытается намекнуть, что возможное членство Азербайджана в ОДКБ или ЕАЭС является уступкой России. Но Россия не считает это уступкой или разменной монетой. Если он считает, что это в его интересах, он можете начать переговоры. В противном случае переговоров не может быть», - отметил Николай Силаев.

Сегодня, 22 сентября, на факультете международных отношений ЕГУ ведущий научный сотрудник Института международных отношений МГИМО, директор Лаборатории анализа политических процессов, кандидат исторических наук Николай Силаев, прочитал публичную лекцию «Россия на Южном Кавказе. Угрозы и вызовы для армяно-российского стратегического альянса». Он приехал по приглашению общественной организации исследования и анализа «Интеграция и развитие» и Евразийского экспертного клуба.