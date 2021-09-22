Украина может подписать соглашение об «открытом небе» с ЕС на саммите в октябре

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассчитывает, что соглашение между Украиной и Европейским Союзом об общем авиационном пространстве будет подписано на 23-м саммите Украина - ЕС в октябре.

Как передает Арменпресс,oб этом он сказал на заседании Комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, сообщает корреспондент Укринформа,

«Мы так долго ждали соглашения об «открытом небе», что сейчас просто осторожно говорят, что оно будет «скорее всего» подписано. Я благодарен господину Матти Маасикасу (главе представительства ЕС в Украине - ред.) за его твердую и уверенную позицию, что в этом году на саммите мы подпишем соглашение об «открытом небе». Ожидаем соответствующего высокого представительства со стороны ЕС, а также со стороны Словении, которая сегодня председательствует в Совете ЕС. Поэтому убежден, что наш саммит пройдет очень позитивно», - отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что 23-й Саммит Украина - ЕС состоится в Киеве 12 октября.

Как сообщалось, Совет ЕС 28 июня дал согласие на подписание с Украиной, Арменией и Тунисом соглашения об общем авиационном пространстве.