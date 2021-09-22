Авиакомпания «Red Wings» будет осуществлять рейсы из Краснодара, Ростова-на-Дону и Самары

Авиакомпания «Red Wings» с октября открывает рейсы по направлениям Ростов-на-Дону-Ереван-Ростов-на-Дону, Краснодар-Ереван-Краснодар и Самара-Ереван-Самара. Как сообщает «Арменпресс», ЗАО «Международные аэропорты Армении» сообщает, что «Red Wings» одновременно будет выполнять рейсы из Москвы в Ростов-на-Дону, из Краснодара в Самару, что позволит пассажирам авиакомпании лететь из Москвы в Ереван и в обратном направлении.

Рейсы Ростов-на-Дону-Ереван-Ростов-на-Дону начнутся с 4 октября и будут выполняться каждый понедельник. Рейсы Краснодар-Ереван-Краснодар начнутся с 6 октября и будут выполняться каждую среду. Рейс Самара-Ереван-Самара будет выполняться каждый четверг с 7 октября.