Время в Ереване: 11:07:36,   22 Сентябрь

Владимир Зеленский пожелал армянскому народу мира и процветания

Владимир Зеленский пожелал армянскому народу мира и процветания

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с 30-летием провозглашения Независимости Республики Армения пожелал армянскому народу мира и процветания.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в поздравительном послании, направленном президенту Армении Армену Саргсяну.

«От имени народа Украины и от своего поздравляю Вас с национальным праздником Республики Армения - Днем Независимости.

Надеюсь, что реализация имеющегося потенциала двусторонних отношений между нашими государствами, а также многовековых связей между армянским и украинским народами будет способствовать укреплению диалога, основанного на взаимопонимании и уважении.

Ваше превосходительство, хочу пожелать Вам, крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной деятельности, а армянскому народу - мира и процветания.

Хочу выразить Вам особую благодарность за теплые поздравления в связи с 30-летием Независимости Украины».
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]