Владимир Зеленский пожелал армянскому народу мира и процветания

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с 30-летием провозглашения Независимости Республики Армения пожелал армянскому народу мира и процветания.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в поздравительном послании, направленном президенту Армении Армену Саргсяну.

«От имени народа Украины и от своего поздравляю Вас с национальным праздником Республики Армения - Днем Независимости.

Надеюсь, что реализация имеющегося потенциала двусторонних отношений между нашими государствами, а также многовековых связей между армянским и украинским народами будет способствовать укреплению диалога, основанного на взаимопонимании и уважении.

Ваше превосходительство, хочу пожелать Вам, крепкого здоровья и успехов в Вашей ответственной деятельности, а армянскому народу - мира и процветания.

Хочу выразить Вам особую благодарность за теплые поздравления в связи с 30-летием Независимости Украины».