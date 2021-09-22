Армянский народ продолжает шаги в деле укрепления демократии и верховенства закона: Джеки Спир

По случаю 30-летия Независимости Республики Армения сопредседатель Конгресса США по армянским вопросам, конгрессмен Джеки Спир направила видеообращение.

«Это было почти два года назад, когда я в последний раз была в Армении. Я была глубоко тронута теплотой, терпением и гостеприимством армянского народа на нашей родине. Особенно меня поразили яркие молодые люди, которых я встречала, которые, несомненно, откроют следующую страницу Армении. Они блестящие, вдохновляющие, способные, я жду от них многого. Достаточно взглянуть на Парламент Армении, где более 1/3 из 132 парламентариев впервые занимают государственные должности. Усилия молодого поколения ради блага своей страны впечатляют. Армяне также понимают, что равенство женщин и их вклад являются ключом к мирной и процветающей демократии. Женщины в Парламенте Армении составляют около 25%, а процент женщин-кандидатов с 2012 года увеличился на 17%. Фактически, Конституция Армении для мужчин и женщин гарантирует гендерное равенство, чего нет в конституции Соединенных Штатов спустя 233 года после ее ратификации. Мы в Соединенных Штатах, конечно, можем кое-чему о представительной демократии поучиться у Армении. Демократический прогресс Армении более заметен, учитывая сложность и болезненную историю его возникновения, такую как трагическая война в Арцахе в прошлом году. Осенью прошлого года насилие привело к ужасающим жертвам: почти 100 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Я горжусь, что в этом году возглавила усилия Палаты представителей по предоставлению 50 миллионов долларов гуманитарной помощи Армении для оказания помощи в ее восстановлении и 2 миллиона долларов для финансирования программы гуманитарного разминирования в Арцахе.

Люди этого региона заслуживают того, чтобы жить и творить, не опасаясь агрессии или смертоносных последствий войны. Несмотря на эти серьезные угрозы и вызовы, армянский народ продолжает добиваться больших успехов в укреплении демократии и верховенства закона. Прогресс Армении, как свидетельство для ее народа и лидеров, которые с состраданием и решимостью руководили этой трансформацией.

Поздравляю с Днем Независимости, Армения, я буду отмечать его вместе с тобой! Я с нетерпением жду, когда я снова вернусь, чтобы испытать чудесное гостеприимство нашей замечательной страны.

Я уверена, что у Армении светлое будущее. Работая вместе, мы сможем обеспечить мир и процветание для Армении и Соединенных Штатов, поскольку мы еще больше укрепим наши непоколебимые связи», - как сообщает « Арменпресс », написала Джеки Спир.