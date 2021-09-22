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Владимир Путин назначил Микаэла Агасандяна постоянным и полномочным представителем РФ в ОДКБ

Владимир Путин назначил Микаэла Агасандяна постоянным и полномочным представителем РФ в ОДКБ

Президент России Владимир Путин назначил Микаэла Агасандяна постоянным и полномочным представителем России в ОДКБ. Как сообщает «Арменпресс», этот указ опубликован на правовой информационной платформе Российской Федерации.

«Назначить посла по особым поручениям МИД РФ Микаэла Вадимовича Агасанданяна постоянным и полномочным представителем РФ в ОДКБ», - говорится в указе президента.
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