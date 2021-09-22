Владимир Путин назначил Микаэла Агасандяна постоянным и полномочным представителем РФ в ОДКБ
15:06, 22 Сентябрь, 2021
Президент России Владимир Путин назначил Микаэла Агасандяна постоянным и полномочным представителем России в ОДКБ. Как сообщает «Арменпресс», этот указ опубликован на правовой информационной платформе Российской Федерации.«Назначить посла по особым поручениям МИД РФ Микаэла Вадимовича Агасанданяна постоянным и полномочным представителем РФ в ОДКБ», - говорится в указе президента.
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