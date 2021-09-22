В ЕГУ создан Центр российских исследований

На факультете международных отношений ЕГУ согласно решению, принятому принято 28 июня, создан Центр российских исследований.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сообщил декан факультета международных отношений ЕГУ Гегам Петросян, подчеркнув, что исследования, связанные с политикой и смежными вопросами России, сегодня очень актуальны, особенно для Республики Армения.

«Думаю, вы все знаете, что этот вопрос сегодня очень актуален, особенно для нашей республики. Сегодня у нас на факультете есть необходимый научный потенциал для решения этих вопросов. Самое главное, чтобы исследования были объективными, беспристрастными и давали правильный ответ на каждый интересующий нас вопрос. Если не указывать на ошибки и трудности прошлого, то, конечно, история повторяется позже, и имеет более тяжелые последствия. И сегодня наша задача - организовать исследовательскую и экспертную работу. В этом смысле мы создали разные отделы, которые будут вести лекции, и я бы сказал, что у нас и до открытия центра уже проводились такие исследования», - заключил Гегам Петросян.

По случаю открытия Центра российских исследований при ЕГУ сегодня, 22 сентября, на факультете международных отношений университета ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, директор Лаборатории анализа политических процессов, кандидат исторических наук Николай Силаев, прочитал публичную лекцию «Россия на Южном Кавказе. Угрозы и вызовы для армяно-российского стратегического альянса». Он приехал по приглашению общественной организации исследования и анализа «Интеграция и развитие» и Евразийского экспертного клуба.