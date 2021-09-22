ОДКБ в Армении с 24 по 28 сентября проведет учения «Гром-2021»

С 24 по 28 сентября в Армении пройдут учения «Гром -2021» с участием спецслужб по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, их подразделений и органов внутренних дел, входящих в состав Сил быстрого реагирования ОДКБ.

Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила пресс-служба ОДКБ. Учения пройдут в соответствии с планом совместной подготовки руководящих органов Системы коллективной безопасности ОДКБ и формирования сил и средств 2021 года.

На первом этапе совместные группы компетентных органов стран-участниц ОДКБ и спецназа ВС Армении учебно-практические задания отработают в горах. Одновременно пройдут командно-штабные учения ОДКБ по разработке и проведению спецопераций.

В ходе решения учебных задач спецназовцы стран-участниц ОДКБ будут развивать опыт взаимодействия с частями ВС Армении, с пограничными войсками, приобретать опыт и навыки для участия в спецоперациях в условиях, максимально приближенных к боевым операциям.

На втором этапе учений пройдут соревнования по тактической стрельбе.