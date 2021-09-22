COVID-статистика в Грузии: выздоровевших за сутки больше, чем инфицированных

Грузинские эпидемиологи обнародовали статистику заражения коронавирусом в стране – за последние сутки сделано 29 798 тестов и выявлено 2 016 новых случаев инфекции. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.

С начала пандемии в Грузии зафиксировано 600 412 случаев инфицирования.

За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 024 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 567 797 пациентов.

Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 43 пациента, а с начала пандемии – 8 664.

Из 2 016 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 708 случаев. В регионах ситуация следующая:

Аджария – 130

Имерети – 289

Квемо Картли – 145

Шида Картли – 103

Гурия – 63

Самегрело - Земо Сванети – 188

Кахети – 301

Мцхета-Мтианети –37

Самцхе-Джавахети – 29

Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 23.

На данный момент в Грузии 23 925 активных случаев, из них 5 231 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 199 пациентов тяжелое, из них 310 подключены к аппарату искусственного дыхания. 993 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 17 749 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.

В карантинных пространствах остаются 39 человек, а в самоизоляции – 19 486.

Показатель положительности инфицирования (доля зараженных из общего числа протестированных) по данным на 21 сентября составляет 6,77%, за две недели – 6,92%, за семь дней – 6,48%.

Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.