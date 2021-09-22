В России стартуют предзаказы на новые iPhone 13

Оформление предзаказа на новые смартфоны iPhone 13 станет доступно в среду, 22 сентября, в России модели поступят в продажу с 24 сентября. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте магазина Apple.

Apple 14 сентября представила новый смартфон iPhone 13 с увеличенной батареей и улучшенным дисплеем. Новые iPhone 13 и iPhone 13 mini будут оснащены процессором A15 Bionic и получат батарею увеличенного объема. Смартфоны с диагональю 6,1 и 5,4 дюйма соответственно получат уменьшенную "челку" - вырез в экране под фронтальную камеру, динамик и датчики.

Экран iPhone 13 Pro получил частоту обновления в 120 Гц, у версии Pro его размер 6,1 дюйма, у iPhone 13 Pro Max - 6,7 дюйма.

Согласно данным на сайте Apple, стоимость iPhone 13 начинается от 79,99 тысячи рублей, цена iPhone 13 Pro - от 99,99 тысячи рублей, на IPhone 13 mini - от 69,99 тысячи рублей, на iPhone 13 Pro Max - от 109,99 тысячи рублей, сообщается на сайте магазина Apple.