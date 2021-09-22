Во Франции, в Дордоне установлен хачкар, посвященный памяти невинных жертв

Во французском городе Бержерак (область Дордон) установлен хачкар, посвященный памяти невинных армянских жертв.

Как сообщает «Арменпресс», инициатива принадлежала председателю-основателю армянской общины Дордона Артуру Гаспаряну. На церемонии присутствовал и мэр Бержерака Джонатан Прлоуд.

«Хачкар не новый, он был перевезен из Армении во Францию в 2012 году, но все это время мы не могли его официально установить. И только в этом году, благодаря мэру Джонатану Прлоуду, нам удалось сделать это. Это лучший подарок армянам, проживающим во Франции в честь 30-летия Независимости», - сообщил Артур Гаспарян «Арменпресс», отметив, что это уникальный способ представления армянской культуры вдали от Армении.

Арменуи Мхоян