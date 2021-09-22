Артур Давтян участвует в 31-ом заседании Координационного совета генеральных прокуроров СНГ

Генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян, начальник отдела международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Егиазар Авагян, советник Генерального прокурора Артур Багдасарян принимают участие в 31-м заседании Координационного совета генеральных прокуроров СНГ, которое проходит в Нур-Султане с 20 по 24 сентября.

«Арменпресс» сообщает об этом, ссылаясь на сайт e-gov.am

Отмечается, что расходы, связанные с командировкой Артура Давтяна, Егиазара Авагяна и Артура Багдасаряна в Республику Казахстан в период с 22 по 24 сентября, берет на себя приглашающая сторона.