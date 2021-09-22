После войны российско-армянский союз получил новое значение: лекция, прочтенная Силаевым в ЕГУ

Вторая карабахская война и ее последствия в некоторой степени изменили характер и перспективы российско-армянского стратегического альянса, сейчас сильная Армения для России важнее.

Как передает «Арменпресс», такое мнение высказал ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, директор лаборатории анализа политических процессов, кандидат исторических наук Николай Силаев на открытой лекции на факультете международных отношений ЕГУ. Лекция касалась 44-дневной войны в Арцахе, текущей ситуации на Южном Кавказе и армяно-российских отношений.

Николай Силаев подчеркнул, что для него большая честь впервые выступить в ЕГУ. Эта лекция -хорошая возможность понять, как сегодня в Армении воспринимают текущее состояние российско-армянских отношений, их перспективы и общее будущее, особенно молодые люди.

При этом он попросил не сопоставлять его мнение с официальной позицией России.

«Уже прошел почти год с начала второй Карабахской войны, и мы все пока анализируем, какие последствия она возымела, и что она означала, в том числе и для отношений России и Армении», - отметил Николай Силаев, представляя настроения и размышления внутри России по поводу недавней широкомасштабной войны в Нагорном Карабахе.

В этом контексте он подчеркнул, что стоящие сегодня перед Россией вызовы заставляют по-новому взглянуть на российско-армянские отношения и на их перспективы.

По словам Силаева, реакция российских экспертных и общественных кругов на трехстороннее заявление 9 ноября и вхождение российских миротворческих сил в Нагорный Карабах была противоречивой. Одной из двух основных точек зрения было то, что Россия выступила в этой войне в качестве миротворца, прекратив военные действия, и тем самым укрепив свое влияние и военное присутствие в регионе, и вообще, по мнению части россиян, это был успех российской дипломатии и восстановление высокого положения России на Южном Кавказе.

А вторая точка зрения, наиболее яркой выразительницей которой, по мнению лектора, был Константин Никиенко согласно статье, опубликованной в газете «Ведомости», сводилась к диаметрально противоположной логике.

«Он считает, что Россия потерпела внешнеполитическое поражение, Турция в регионе приобрела новое влияние и новый статус, продемонстрировала свою решимость и готовность применить силу, существенно ослабив влияние России, поскольку союзник России проиграл войну», - привел слова Константин Никиенко Николай Силаев.

Анализируя эти две точки зрения, эксперт позиции Российской Федерации на постсоветском пространстве рассматривает в более широком смысле, напоминая, что до недавнего времени «на постсоветском пространстве ни одна пушка не могла выстрелить без разрешения России». Однако сегодня ситуация в некоторой степени изменилась, и этот механизм начал «давать сбои».

И хотя начало войны и не реагирование на ее призывы о прекращении военных действий, по мнению Силаева, было ударом по авторитету России, и это поставило под вопрос статус России как доминирующей силы в регионе, тем не менее, по мнению эксперта, Россия в регионе сохранила свою роль ключевой военно-политической силы. Но, в отличие от довоенной ситуации, особенность сегодняшней российской политики состоит в том, что Россия теперь более вовлечена в конфликт.

«После 9 ноября у России не было особого выбора с точки зрения того, насколько она будет вовлечена в конфликт и в дело его урегулирования. Это означает, что цена поражения Армении для России состоит в том, что Россия теперь в этом процессе принимает непосредственное участие», - сказал Николай Силаев.

Что касается Турции, то он подчеркнул, что политика Турции при Эрдогане довольно авантюрная. По его словам, в контексте карабахской войны предложение Турции России фактически заключалось в том, чтобы Россия и Турция были бы теми силами, с помощью которых был бы разрешен конфликт.

«Участие Турции в войне было попыткой предложить России управлять регионом вдвоем, то есть выйти из Минской группы, создать новый формат, в котором Турция играла бы ключевую роль, чтобы сбалансировать позицию России в регионе в пользу Турции», - сказал Силаев.

Хотя результаты войны с информационной точки зрения Турции показались впечатляющими, но с точки зрения послевоенного порядка, как подчеркивает Николай Силаев, достижение Турции не было большим, так как турецких миротворцев в зоне конфликта не было, и Турция не выступила в качестве посредника.

Другим провалом Турции в регионе, по словам Николая Силаева, стала судьба формата «3+3», предложенного Эрдоганом.

«Обратите внимание на то, что случилось с предложенным Эрдоганом форматом «3+3». Никто, кроме Азербайджана, не ответил на него. Это не восприняли ни в Армении, ни в России, ни в Грузии. Это означает, что Турция не достигла целей, ради которых вступила в войну», - подчеркнул российский эксперт.

Наблюдая за вышеупомянутыми событиями и описанной ситуацией в отношениях между Россией и Арменией, Николай Силаев приходит к выводу, что сейчас российско-армянский союз приобретает новое значение с точки зрения роли России в регионе.

«Думаю, все это меняет характер и перспективы российско-армянских отношений, поскольку появление новой угрозы в Нагорном Карабахе зависит от того, насколько крепким будет союз с Арменией, насколько сильной будет сама Армения и насколько она будет в состоянии восстановиться и усилить свой военно-экономический потенциал. Речь идет о долгосрочных процессах. И насколько правдоподобен российско-армянский союз для тех, кто смотрит на него со стороны? Теперь, когда Россия более вовлечена в ситуацию в Нагорном Карабахе, российско-армянский альянс важен с точки зрения того, какую роль Россия играет в регионе, сохранит ли она свое доминирующее положение, как было раньше. Вот почему я думаю, что сейчас для России важнее, насколько сильна Армения с точки зрения военных, экономических, технологических, демографических, промышленных и научных достижений», - сказал Николай Силаев.

Николай Силаев в ЕГУ прочел лекцию «Россия на Южном Кавказе. Угрозы и вызовы для армяно-российского стратегического альянса». На лекции присутствовали декан факультета международных отношений ЕГУ Гегам Петросян, представитель посольства России в Армении, координатор Евразийского экспертного клуба, политолог Арам Сафарян, преподаватели и студенты ЕГУ.