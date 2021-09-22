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По случаю Дня Независимости Елизавета II направила Армену Саргсяну поздравительное послание

По случаю Дня Независимости Елизавета II направила Армену Саргсяну поздравительное послание

По случаю Дня Независимости Республики Армения королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II направила президенту Армену Саргсяну поздравительное послание.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:

«По случаю Дня Независимости хочу передать Вашему Превосходительству мои поздравления, а народу Армении наилучшие пожелания.

Я надеюсь, что после трудного года мы можем рассчитывать на преодоление мировых вызовов со здоровьем и на лучшие времена в будущем».
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