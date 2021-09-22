По случаю Дня Независимости Елизавета II направила Армену Саргсяну поздравительное послание
12:30, 22 Сентябрь, 2021
По случаю Дня Независимости Республики Армения королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II направила президенту Армену Саргсяну поздравительное послание.
Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, в послании, в частности, говорится:
«По случаю Дня Независимости хочу передать Вашему Превосходительству мои поздравления, а народу Армении наилучшие пожелания.Я надеюсь, что после трудного года мы можем рассчитывать на преодоление мировых вызовов со здоровьем и на лучшие времена в будущем».
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