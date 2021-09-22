Землетрясение магнитудой 6 произошло в Австралии

Подземный толчок магнитудой 6 произошел в юго-восточной части Австралии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 02:16 мск в среду землетрясения находился в 130 км восточнее Мельбурна.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,9. Очаг землетрясения находился на глубине 10 км недалеко от сельского городка Мэнсфилд.

"У нас не было сообщений о серьезных травмах или о чем-то худшем, и это очень хорошая новость, и мы надеемся, что хорошие новости будут продолжаться", - заявил премьер-министр Скотт Моррисон журналистам в Вашингтоне.