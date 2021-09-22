Армянские епископы собрались в Риме для избрания нового Патриарха

Епископы Армянской католической церкви, собравшиеся в Риме для второй попытки избрания церковного Патриарха, при встрече помолились Святому Духу.

Как сообщает «Арменпресс», епископы собираются во второй раз, в Ливане 22 июня ни один из кандидатов не набрал 2/3 голосов. Именно такое количество голосов необходимо для замены Патриарха Григора Петроса I Гапрояна, скончавшегося в Бейруте 25 мая.

Согласно церковному канону после безрезультатных выборов епископы обратились к Папе Франциску. Последний попросил их собраться в Риме, чтобы снова, после молитв и размышлений, 22 сентября провести избирательный процесс

Патриарх Григор Петрос I Гапроян родился в 1934 году в Алеппо.

25 июня 2015 года в связи со смертью армянского католического Патриарха Дома Киликии Нерсеса Петроса Тармуни, он был назначен наместником Армянской католической церкви до избрания нового патриарха. 25 июля 2015 года Отцы Синода Армянской Католической Патриаршей церкви назначили его Патриархом Дома Киликии под именем Григора Петроса I Гапрояна.