В Армении будет 78 общин, 71 из которых будут объединенные: Ваче Тертерян

В результате административно-территориальных изменений в Армении планируется создать 78 общин, 71 из которых будут объединенные.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на парламентских слушаниях по законопроекту О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «Об административно-территориальном делении РА» и в прилагаемый пакет законодательных изменений заявил заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Ваче Тертерян.

Ваче Тертерян прежде всего поблагодарил профессиональные, гражданские команды и международных партнеров, которые всегда оказывали профессиональную консультационную помощь. «С уверенностью можно сказать, что все мнения были обсуждены. Все рассматривались по несколько раз», - сказал он.

Замминистра добавил, что это не значит, что все были приняты, но они были выслушаны и обсуждены.

«В результате этих изменений у нас будет административное деление с 78 общинами, 71 из которых будут объединенные, одна из них - Ереван. Будет 6 необъединенных, Гюмри и 5 других со смешанным с национальными меньшинствами населением, которых на данный момент мы не касались», - сказал Тертерян.