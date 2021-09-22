По состоянию на 11:00 22 сентября в Армении подтверждено 273 новых случаев заражения Covid-19, 295 заболевших вылечились, есть 20 летальных исходов. За последние сутки проведено 4 138 тестов.

Всего проведено 1 664 154 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 254 709 случаев заражения COVID-19, 237 263 из которых вылечились, есть 5 181 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 11 072 пациента.

Зарегистрировано 1 193 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.