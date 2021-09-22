Мы никогда не инициировали нападения на какую-либо страну, мы хотим мира: интервью Лилит Макунц

Спустя недолгое время после вступления на должность посла Республики Армения в США Лилит Макунц уже предпринимает шаги для придания нового импульса армяно-американским отношениям.

Как сообщает «Арменпресс», об этом пишет «Al Arabiya», которая провела интервью с первой женщиной-послом Армении в США.

«Мы после войны еще находимся на стадии восстановления, как психологически, так и экономически», - сказала 37-летняя посол.

Говоря о войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха в 2020 году, о решении армяно-азербайджанской проблемы, Макунц отметила, что лучший путь решения - Минская группа ОБСЕ.

«В 1994 году, когда мы выиграли [первую войну в Нагорном Карабахе], мы вернули всех военнопленных. Странно, что они (ред. - Азербайджан) не возвращают армянских военнопленных», - сказала Макунц.

Она подчеркнула, что многие армяне в результате действий азербайджанской стороны вынуждены были покинуть свои дома, и сейчас правительство Армении разрабатывает законы для оказания помощи вынужденным переселенцам.

«Армения гордится своей демократией. После войны мы решили активизировать наши дипломатические усилия в столицах крупных стран мира.

Наше единственное желание - мир. Мы никогда не нападали на какую-либо страну, и мы не планируем ничего подобного», - сказала посол Армении в США Лилит Макунц.