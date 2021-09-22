Блинкен и Чавушоглу долго обсуждали вопрос Нагорного Карабаха: Госдеп представил подробности

Госсекретарь США Энтони Блинкен с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в рамках Генассамблеи ООН обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе. Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами сообщил высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

Встреча Блинкен-Чавушоглу длилась около часа.

«Очевидно, они обсуждали проблему Афганистана, говорили и о Сирии. Кроме того, они долго говорили о Кавказе, об Армении, Азербайджане и Нагорном Карабахе», - сказал он.

Он отметил, что США всегда пытались помочь Армении в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном. Представитель Госдепартамента напомнил, что при участии американской стороны армянская сторона получила возможность передать Азербайджану карты некоторых минных полей, в обмен на которые азербайджанская сторона освободила несколько армянских пленных.

«Теперь вопрос в том, сможем ли мы при содействии США, других стран-членов Минской группы и Турции сделать больше, чтобы помочь ослабить напряженность вдоль границы между двумя странами, принимая во внимание тяжелое положение с пленными и с минными полями, а затем, помогая им делать небольшие шаги, проложить путь к большему процессу мира и примирения.

Госсекретарь разъяснил Турции, которая активно занимается этим вопросом, и является соседней страной, что США при возможности готовы быть полезны. «У нас на этой неделе, на более низком уровне, чем уровень госсекретаря, будут двусторонние отношения и с армянами и азербайджанцами, то же самое предложение мы сделали и здесь», - сказал он.