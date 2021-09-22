Мероприятие по случаю Дня Независимости было со вкусом, сдержанным и уместным: Рубен Рубинян

Премьер-министр Армении на заседании правительства 8 сентября заявил, что хотя настроение нельзя назвать праздничным, но принято решение 30-летие Независимости отметить достойно. Это решение возмутило многих как в политической сфере, так и в общественной. Многие требовали отмены празднования 21 сентября, тем более что премьер в своем выступлении назвал мероприятие «красочным».

Тем не менее, 21 сентября на Площади Республики был отмечен День Независимости Республики Армения. По словам премьер-министра, он в первую очередь был посвящен памяти наших павших героев, отдавших свои жизни за независимость, безопасность и суверенитет Армении и Арцаха.

«Арменпресс» обсудил эту тему с вице-спикером НС Рубеном Рубиняном. Затронули и тему начала эпохи мира.

- Господин Рубинян, в последнее время довольно много обсуждался вопрос празднования Дня Независимости в послевоенных условиях. Как Вы оценили бы вчерашнее празднество?

- Мне кажется, решение отметить 30-летие Независимости именно таким образом было правильным, поскольку, в конце концов, все наши лишения не только за эти тридцать лет, но и за несколько предшествующих веков были именно для независимости. Я считаю, что таких обсуждений вообще не должно было быть. Мы не должны утратить нашу решимость строить свободную независимую родину. Наши предки веками боролись за то, чтобы мы сегодня могли отмечать этот день. Думаю, вчерашнее празднество было со вкусом, сдержанным и уместным.

- Сейчас много говорят об открытии эпохи мира, но мы постоянно наблюдаем инциденты, которые ставят под сомнение эти возможности, хотя бы недавний инцидент с двумя жителями Касаха, произошедший под Воротаном.

- Да, к сожалению, за это время мы не раз становились свидетелями множества деструктивных слов и шагов, которые заставляют нас думать, что открытие эры мирного развития нереально. Но я считаю, что нам нужно иметь крепкие нервы и, исходя из наших государственных интересов, терпеливо продвигать нашу повестку дня. В этом контексте, наверное, стоит пытаться придавать значение даже небольшим позитивным шагам. Хотя бы в том случае, о котором вы упомянули. Отрицательным фактом является то, что наши заблудившиеся граждане были задержаны представителями азербайджанских Вооруженных сил или правоохранительных органов. Но положительным было то, что практически через полтора дня Азербайджан их вернул, более того, по их собственным показаниям, во время пребывания в Азербайджане к ним относились не плохо. Мы надеемся, что такие шаги создают возможности продвигаться вперед в повестке мира.