Лондон призовет Россию и КНР к координированному подходу по Афганистану

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует в ходе традиционной встречи министров иностранных дел "пятерки" постоянных членов Совбеза ООН призвать Россию и Китай к единому координированному подходу по вопросам Афганистана и связей с "Талибаном"*. Как передает Арменпресс, об этом сообщает британский МИД.

"Трасс призовет Россию и Китай согласиться на координированный международный подход по Афганистану… если мы не хотим, чтобы Афганистан стал гаванью для глобального терроризма, тогда международное сообщество, включая Россию и Китай, должно действовать едино в вопросе взаимодействия с талибами", - говорится в заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством.

Предполагается, что стороны также обсудят роль Совбеза в поддержании глобального мира и безопасности на фоне продолжающихся конфликтов и кризисов, в том числе в Афганистане, Мьянме, Йемене и Эфиопии.

Недавно назначенная министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс выступит в качестве председателя встречи глав МИД постоянных членов Совбеза ООН в среду в ходе своей первой заграничной поездки на новом посту.

Генассамблея ООН 14 сентября открыла 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН будут проходить с 21 по 27 сентября. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран-членов ООН.