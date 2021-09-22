В Арцахе подтверждено 5 новых случаев заражения COVID-19

21 сентября в Арцахе проведено 67 тестов, подтверждено 5 новых случаев заражения COVID-19. Как передает «Арменпресс», Министерство здравоохранения Арцаха сообщает, что на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 30 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.

С целью лабораторного выявления COVID-19 в Арцахе в 2021 году обследовано 12 814 граждан, из которых у 1 125 был выявлен положительный результат теста.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает население следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть эпидемию.

«Населению республики необходимо вакцинироваться от COVID-19. Вакцинирование защитит ваше здоровье и здоровье ваших близких. Вакцинирование проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик» и в региональных медицинских объединениях».