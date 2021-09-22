Эммануэль Макрон постом на армянском языке поздравил Армена Саргсяна с Днем Независимости

Президент Франции Эммануэль Макрон постом в Facebook, записанным на армянском языке, поздравил президента Армении Армена Саргсяна с Днем Независимости.

«Господин Президент, дорогой Армен, по случаю Дня Независимости Республики Армения я с моими наилучшими пожеланиями счастья, процветания и успехов обращаюсь к Вам и к армянскому народу.

Я ценю значимый путь, пройденный армянским народом в течение 30 лет, с момента обретения Независимости во имя построения современного демократического государства. Преодолев ряд испытаний, Ваша страна смогла укрепить деятельность своих институтов.

Францию и Армению связывают особые отношения, уходящие корнями в глубь историю. Эти близкие и доверительные дружеские отношения продолжаются и сегодня. Надеюсь, что эти связи, являющиеся ценностью наших двусторонних отношений, еще более углубятся в самых разных сферах сотрудничества, таких как культура, образование, здравоохранение и экономика.

В установлении мира в регионе Франция хочет сыграть свою роль, и именно поэтому она рядом с Арменией. Она рядом, чтобы помочь ей преодолеть проблемы, с которыми она сталкивается спустя год после кровопролитной войны в Нагорном Карабахе. В связи с этим Франция особенно будет привержена делу сохранения богатого культурного наследия региона, которое отражает уникальность и богатство Южного Кавказа.

И наконец, для стабилизации ситуации на Южном Кавказе в пользу регионального развития и процветания, мы не пожалеем никаких усилий для поиска прочного решения конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Это подразумевает и возобновление диалога между Арменией и Азербайджаном под эгидой сопредседателей Минской группы. Франция как страна-сопредседатель готова содействовать в этом вопросе.

«В связи с этим символическим случаем примите мои наилучшие пожелания с заверениями в моем глубоком уважении», - как передает « Арменпресс », говорится в поздравлении президента Франции.