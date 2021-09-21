На площади Республики стартовало главное мероприятие Дня независимости
20:05, 21 Сентябрь, 2021
Главное мероприятие, посвященное Дню Независимости, стартовало на площади Республики в Ереване. Как сообщает Арменпресс, в мероприятии принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, министры, депутаты, аккредитованные в Армении иностранные дипломаты и другие высокопоставленные лица.
В начале мероприятия прозвучал Государственный гимн Республики Армения.
Предусмотрено поздравительное послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна по случаю 30-летия Независимости.
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