На площади Республики стартовало главное мероприятие Дня независимости

Главное мероприятие, посвященное Дню Независимости, стартовало на площади Республики в Ереване. Как сообщает Арменпресс, в мероприятии принимают участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, министры, депутаты, аккредитованные в Армении иностранные дипломаты и другие высокопоставленные лица.

В начале мероприятия прозвучал Государственный гимн Республики Армения.

Предусмотрено поздравительное послание премьер-министра Армении Никола Пашиняна по случаю 30-летия Независимости.