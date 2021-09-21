В лице Республики Болгария у Армении есть надежный партнер: глава МИД Болгарии

Министр иностранных дел Болгарии Светлан Стоев направил поздравительное послание министру иностранных дел Республики Армения Арарату Мирзояну по случаю 30-летия Независимости Республики Армения, выразив удовлетворение превосходными и дружественными отношениями между Арменией и Болгарией.

«30-летие Независимости Республики Армения - прекрасный повод выразить свое удовлетворение превосходными и дружественными отношениями между нашими странами и народами, которые основаны на древних исторических и культурных связях», - как сообщает Арменпресс, отметил глава МИД Болгарии.

Он заверил, что в лице Республики Болгария у Армении есть надежный партнер, который поддерживает процесс демократических реформ в Армении и политику углубления отношений с Европейским Союзом.

В то же время Болгария, по словам Светлана Стоева, хочет развивать активный диалог с Арменией на благо интересов болгарского и армянского народов.

«Убежден, что сложившиеся между нашими министерствами иностранных дел добрые отношения будут и впредь важным фактором успешного, плодотворного и конструктивного развития нашего межгосударственного сотрудничества», - сказал глава МИД Болгарии, пожелав здоровья своему армянскому коллеге.