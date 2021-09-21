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Сергей Лавров поздравил Арарата Мирзояна по случаю Дня независимости

Сергей Лавров поздравил Арарата Мирзояна по случаю Дня независимости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравительное послание министру иностранных дел Республики Армения Арарату Мирзояну по случаю 30-летия Независимости Армении. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в послании говорится:

«Уважаемый Арарат Самвелович, 

От всего сердца поздравляю Вас с национальным праздником Республики Армения - Днем Независимости.

Россия неизменно высоко оценивает союзнические отношения с Арменией и имеющую глубокие исторические корни тесную дружбу наших народов.

Мы рады успехам армянских сторонников в вопросах комплексного развития Армении и укрепления ее международных позиций.

Надеемся, что многостороннее партнерство между Москвой и Ереваном будет способствовать дальнейшему процветанию двух стран.

Мы придаем большое значение насыщенному диалогу между нашими внешнеполитическими ведомствами, с удовлетворением отмечаем общие взгляды на актуальные вопросы двусторонних и региональных повесток, эффективное взаимодействие на международных площадках и плодотворное сотрудничество в рамках общих интеграционных проектов.

Уважаемый Арарат Самвелович, желаю Вам и всему персоналу МИД Армении здоровья и всего наилучшего».


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