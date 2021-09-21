Сергей Лавров поздравил Арарата Мирзояна по случаю Дня независимости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравительное послание министру иностранных дел Республики Армения Арарату Мирзояну по случаю 30-летия Независимости Армении. Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в послании говорится:
«Уважаемый Арарат Самвелович,
От всего сердца поздравляю Вас с национальным праздником Республики Армения - Днем Независимости.
Россия неизменно высоко оценивает союзнические отношения с Арменией и имеющую глубокие исторические корни тесную дружбу наших народов.
Мы рады успехам армянских сторонников в вопросах комплексного развития Армении и укрепления ее международных позиций.
Надеемся, что многостороннее партнерство между Москвой и Ереваном будет способствовать дальнейшему процветанию двух стран.
Мы придаем большое значение насыщенному диалогу между нашими внешнеполитическими ведомствами, с удовлетворением отмечаем общие взгляды на актуальные вопросы двусторонних и региональных повесток, эффективное взаимодействие на международных площадках и плодотворное сотрудничество в рамках общих интеграционных проектов.
Уважаемый Арарат Самвелович, желаю Вам и всему персоналу МИД Армении здоровья и всего наилучшего».
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