Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко направила поздравительное послание председателю НС Армении Алену Симоняну по случаю Дня независимости Республики Армения. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в послании говорится:

“От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас и всех депутатов Национального Собрания Республики Армения с Днем независимости!

В Совете Федерации высоко ценят братскую солидарность российского и армянского народов, их обоюдное стремление к углублению эффективного взаимодействия и союзнических отношений между двумя странами.

Наша дружба основана на уважении интересов друг друга, что отвечает задачам долгосрочного развития России и Армении. Нам удалось достичь высокого уровня доверия и взаимопонимания, наладить двусторонние контакты в самых разных областях.

Межпарламентское сотрудничество вносит заметный вклад в эти процессы. Уверена, что укрепление российско-армянских парламентских связей и далее будет содействовать межгосударственному диалогу и отвечать национальным интересам народов наших стран.

От всей души желаю Вам благополучия и успехов в законодательной деятельности, а дружественному народу Армении – мира и процветания. Пусть в каждом армянском доме царят счастье, взаимопонимание и любовь.

Примите уверения в моем высоком уважении”.