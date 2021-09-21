Валентина Матвиенко направила поздравительное послание председателю НС Армении
Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко направила поздравительное послание председателю НС Армении Алену Симоняну по случаю Дня независимости Республики Армения. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в послании говорится:
“От имени Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас и всех депутатов Национального Собрания Республики Армения с Днем независимости!
В Совете Федерации высоко ценят братскую солидарность российского и армянского народов, их обоюдное стремление к углублению эффективного взаимодействия и союзнических отношений между двумя странами.
Наша дружба основана на уважении интересов друг друга, что отвечает задачам долгосрочного развития России и Армении. Нам удалось достичь высокого уровня доверия и взаимопонимания, наладить двусторонние контакты в самых разных областях.
Межпарламентское сотрудничество вносит заметный вклад в эти процессы. Уверена, что укрепление российско-армянских парламентских связей и далее будет содействовать межгосударственному диалогу и отвечать национальным интересам народов наших стран.
От всей души желаю Вам благополучия и успехов в законодательной деятельности, а дружественному народу Армении – мира и процветания. Пусть в каждом армянском доме царят счастье, взаимопонимание и любовь.
Примите уверения в моем высоком уважении”.
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