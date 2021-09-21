Председатель Госдумы ФС РФ направил поздравительное послание председателю НС Армении 

Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин направил поздравительное послание председателю НС Армении Алену Симоняну по случаю Дня независимости Республики Армения. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в послании говорится:

“Поздравляю Вас и всех депутатов Национального Собрания Республики Армения с Днем независимости!

Желаю Вам и гражданам Армении мира, стабильности и благополучия”.