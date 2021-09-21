Председатель Госдумы ФС РФ направил поздравительное послание председателю НС Армении
18:43, 21 Сентябрь, 2021
Председатель Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин направил поздравительное послание председателю НС Армении Алену Симоняну по случаю Дня независимости Республики Армения. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, в послании говорится:
“Поздравляю Вас и всех депутатов Национального Собрания Республики Армения с Днем независимости!
Желаю Вам и гражданам Армении мира, стабильности и благополучия”.
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