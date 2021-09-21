Премьер-министр Никол Пашинян получает поздравительные послания по случаю Дня независимости

По случаю 30-летия Независимости Республики Армения премьер-министр Никол Пашинян получает поздравительные послания от президентов и глав правительств иностранных государств.

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В поздравительном послании президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова говорится:

“Уважаемый Никол Воваевич!

Направляю Вам и всему народу Вашей страны сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 30-летнего юбилея независимости Республики Армения.

За годы независимости Ваша страна добилась значительных успехов в политической, социальной и экономической сферах, а также в обеспечении благополучия своих граждан.

Мы искренне рады достижениям Республики Армении и придаем важное значение дальнейшему укреплению всестороннего сотрудничества между нашими странами.

Убежден, что высокий уровень сотрудничества и взаимопонимания, сложившийся между нашими дружественными странами, послужит прочной основой для поступательного развития и укрепления двусторонних туркмено-армянских отношений.

Пользуясь этой приятной возможностью, искренне желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному народу Армении - мира, прогресса и процветания”.

В поздравительном послании премьер-министра Казахстана говорится:

“Уважаемый Никол Воваевич!

Примите мои искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Армения - дня независимости!

Для Казахстана Армения является надежным партнером в Кавказском регионе, сотрудничество с которым успешно развивается в двустороннем и многостороннем форматах взаимодействия.

Взаимное успешное сотрудничество между нашими правительствами в рамках Евразийского экономического союза вносит свой вклад в дальнейшее развитие евразийской интеграции.

Пользуясь возможностью, желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Армении - мира и процветания”.

В поздравительном послании премьер-министра Беларуси Романа Головченко говорится:

“Уважаемый Никол Воваевич,

Примите искренние поздравления с Днем Независимости Республики Армения.

Дружественная Армения уверенно развивается для обеспечения укрепления своего суверенитета и устойчивого социально-экономического роста.

Убежден, что взаимная нацеленность правительств наших стран на конструктивное сотрудничество будет и впредь способствовать интенсификации белорусско-армянских отношений, наполнению двустороннего делового партнерства перспективными совместными проектами.

Желаю Вам, уважаемый Никол Воваевич, крепкого здоровья, успехов на ответственном государственном посту, а также осуществления всех намеченных планов и начинаний”.

В послании премьер-министра Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тиня говорится:

“От имени правительства Вьетнама и от себя лично хочу выразить искренние поздравления по случаю 30-летия Независимости Республики Армения.

Мы рады видеть, что под Вашим руководством и под руководством Вашего правительства экономика и общество Армении продолжают развиваться, а уровень жизни людей последовательно улучшается.

Вьетнам всегда готов поддерживать и развивать традиционную дружбу и многостороннее сотрудничество с Республикой Армения, особенно в сферах экономики, торговли и инвестиций.

В этой связи, Ваше Превосходительство, примите, пожалуйста, заверения в моем глубоком уважении.

Уверен, что на основе эффективной реализации Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом нашим странам удастся заложить прочную основу для стимуляции двустороннего торгового оборота, использования и развития перспектив сотрудничества на благо экономического развития и модернизации каждой страны в соответствии с требованиями и интересами двух сторон.

Уверен, что накануне 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами совместными усилиями правительств и народов двух стран мы добьемся множества благоприятных результатов”.