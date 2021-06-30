Предстоящие на 22 сентября мероприятия
17:57, Сентябрь 21, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
09:31, 27.08.2021
Россия приходит к мысли, что Армению нужно укреплять: аналитик
- 18:54 Валентина Матвиенко направила поздравительное послание председателю НС Армении
- 18:43 Председатель Госдумы ФС РФ направил поздравительное послание председателю НС Армении
- 18:06 Премьер-министр Никол Пашинян получает поздравительные послания по случаю Дня независимости
- 17:57 Предстоящие на 22 сентября мероприятия
- 17:51 Песков сообщил подробности предстоящей встречи Путин-Эрдоган
- 17:50 Истоки государственности в единстве, солидарности и национальном согласии: президент Армении
- 17:04 Ален Симонян навестил певца Айко в больнице
- 16:42 Президент Армении поздравил Путина с победой партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму
- 16:33 Политическое доверие между Китаем и Арменией постоянно укрепляется: Ли Кэцян поздравил Пашиняна
- 16:27 Президент Беларуси поздравил Никола Пашиняна с 30-летием Независимости Армении
- 16:22 Президент Казахстана поздравил премьер-министра Армении с Днем Независимости
- 16:17 Россия сожалеет, что Турция не признала итоги выборов в Госдуму, прошедших в Крыму
- 15:57 Премьер-министр Пашинян почтил память сынов Армении, отдавших жизнь за независимость Родины
- 15:28 Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Армена Саргсяна
- 15:13 Президент Турции и премьер-министр Великобритании провели приватную беседу
- 15:02 Республиканский молебен по случаю 30-летия независимости Армении
- 15:00 Российско-армянские отношения поступательно развиваются по широкому спектру направлений: Мишустин поздравил Пашиняна
- 14:54 Совместными усилиями мы продолжим укреплять наше партнерство: президент РФ поздравил премьера РА
- 14:50 Соединенное Королевство продолжит содействовать демократическому и экономическому развитию Армении
- 14:35 Новые реалии диктуют укрепление отношений: президент Ирана поздравил с Днем Независимости
- 14:26 Араик Арутюнян поздравил первого президента Армении Левона Тер-Петросяна с Днем независимости
- 14:21 Сергей Смбатян, Миша Майский и Мальтийский филармонический оркестр на фестивале InClassica были приняты на "бис"
- 13:51 Италия уверена в будущем отношений с Арменией: президент Италии поздравил Армена Саргсяна
- 13:36 Мы обязаны своей работой укреплять ценности независимой государственности: председатель НС Арцаха
- 12:52 Папа Римский Франциск направил президенту Армении Армену Саргсяну поздравительное послание
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