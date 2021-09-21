Песков сообщил подробности предстоящей встречи Путин-Эрдоган

Визит президента Турции Тайипа Эрдогана в Россию для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным ожидается 29 сентября. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили во вторник журналистам в канцелярии турецкого президента.

"Ожидается, что наш президент отправится с однодневным визитом в Россию (в город Сочи) 29 сентября 2021 года", - подчеркнули в канцелярии.

Между тем накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит Эрдогана для переговоров с Путиным готовится. По его словам, "повестка дня [будет на переговорах] самая обширная, начиная с двусторонних отношений - а это очень многоплановые отношения, президентам всегда есть о чем поговорить в этом контексте". Песков добавил, что "будут обсуждаться и Сирия, и другие региональные конфликты".

В конце августа Эрдоган также сообщал, что в ходе готовящегося визита в Россию намерен обсудить детали закупки второго полка зенитных ракетных систем С-400.