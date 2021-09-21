Президент Арцаха поздравил Путина с победой партии «Единая Россия» на парламентских выборах

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с победой партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, в послании говорится:

«Многоуважаемый Владимир Владимирович!

От имени народа, властей Республики Арцах и от себя лично поздравляю Вас с состоявшимися выборами в Государственную Думу РФ и победой партии «Единая Россия».

Итоги голосования наглядно продемонстрировали высокий уровень поддержки и доверия российского общества к стратегическому курсу руководства России, направленному на дальнейшее развитие страны, укрепление ее международного авторитета, повышение благосостояния ее граждан.

Уверен, что Государственная Дума нового созыва будет и впредь способствовать расширению и углублению традиционно дружественных связей между российским и армянским народами, равно как и укреплению атмосферы безопасности, и установлению долгосрочного мира в нашем регионе».