Ален Симонян навестил певца Айко в больнице

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 21 сентября посетил больницу, чтобы навестить певца, композитора Айко, который в настоящее время находится в Институте хирургии им. Микаеляна.

Об этом сообщила Арменпресс пресс-секретарь Алена Симоняна Цовинар Хачатрян. Она не захотела сообщать подробности о состоянии здоровья певца.

По сообщениям СМИ, Айко заразился коронавирусом: его состояние оценивается как тяжелое.