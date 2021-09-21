Президент Армении поздравил Путина с победой партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму

Президент Республики Армения Армен Саркисян поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с победой партии «Единая Россия» на выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в поздравительном послании, в частности, говорится:

«Успех на выборах вновь наглядно и убедительно продемонстрировал, что россияне широко поддерживают определенный Вами и осуществляемый под Вашим руководством неуклонный курс на поступательное развитие и процветание страны, подъем её экономики, науки, технологий и культуры, дальнейшее укрепление позиций России на международной арене и в глобальной политике.

Уверен, что Государственная Дума нового созыва ознаменует ближайшие годы динамичной и плодотворной законотворческой работой во имя успешного решения важнейших политических и социально-экономических задач в ходе государственного строительства, упрочения международного мира, безопасности и сотрудничества, расширения интеграционных процессов.

Желаю Вам и Вашим соратникам крепкого здоровья, новых побед и успехов в государственной деятельности, а народу братской России - мира, счастья и благополучия».