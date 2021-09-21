Президент Беларуси поздравил Никола Пашиняна с 30-летием Независимости Армении
По случаю 30-летия Независимости Республики Армения президент Беларуси Александр Лукашенко направил премьер-министру Николу Пашиняну поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.
«Уважаемый Никол Воваевич!
Сердечно поздравляю Вас с 30-летием Независимости Республики Армения!
Многолетнее плодотворное партнерство между Минском и Ереваном всегда характеризуется уважением и взаимным стремлением углубить традиционные дружественные и доверительные отношения.
Уверен, что при Вашей активной поддержке Беларусь и Армения смогут полноценно реализовать значительный потенциал двустороннего сотрудничества, обогащая его новыми примерами успешного взаимодействия, равноценного интересам наших народов.
Уважаемый Никол Воваевич!
От всего сердца желаю Вам, крепкого здоровья, благополучия и достижения целей», - говорится в послании Александра Лукашенко.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен