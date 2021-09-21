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Президент Беларуси поздравил Никола Пашиняна с 30-летием Независимости Армении

Президент Беларуси поздравил Никола Пашиняна с 30-летием Независимости Армении

По случаю 30-летия Независимости Республики Армения президент Беларуси Александр Лукашенко направил премьер-министру Николу Пашиняну поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и по связям с общественностью Аппарата премьер-министра Армении.

«Уважаемый Никол Воваевич!

Сердечно поздравляю Вас с 30-летием Независимости Республики Армения!

Многолетнее плодотворное партнерство между Минском и Ереваном всегда характеризуется уважением и взаимным стремлением углубить традиционные дружественные и доверительные отношения.

Уверен, что при Вашей активной поддержке Беларусь и Армения смогут полноценно реализовать значительный потенциал двустороннего сотрудничества, обогащая его новыми примерами успешного взаимодействия, равноценного интересам наших народов.

Уважаемый Никол Воваевич!

От всего сердца желаю Вам, крепкого здоровья, благополучия и достижения целей», - говорится в послании Александра Лукашенко.


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