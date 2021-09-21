Президент Казахстана поздравил премьер-министра Армении с Днем Независимости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по случаю 30-летия Независимости Республики Армения направил премьер-министру Николаю Пашиняну поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей Аппарата премьер-министра РА.

«Дорогой Никол Воваевич!

От имени всего народа Казахстана сердечно поздравляю Вас и весь армянский народ с 30-летием Независимости Республики Армения.

За три десятилетия после обретения суверенитета Армения добилась больших успехов в социально-экономическом развитии и на международной арене пользуется заслуженной репутацией.

Сегодня под Вашим руководством в стране проводятся важные реформы, направленные на модернизацию всех сфер общественной и политической жизни, на укрепление государственности и единства армянского народа.

Казахстан высоко ценит Ваш личный вклад в углубление и расширение взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами. Убежден, что наш конструктивный диалог и впредь будет способствовать развитию казахстанско-армянского сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках интеграционных объединений.

В этот знаменательный день, уважаемый Никол Воваевич, желаю Вам новых успехов на ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Армении - процветания», - говорится в послании.