Россия сожалеет, что Турция не признала итоги выборов в Госдуму, прошедших в Крыму

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратился к факту непризнания Турцией результаты выборов в Госдуму, прошедших в Крыму.

«Арменпресс» сообщает об этом со ссылкой на ТАСС.

Выступая перед журналистами, Песков сказал, что Кремль сожалеет о том, что Турция не признала результаты выборов в Госдуму в Крыму, и надеется, что позиция Турецкой Республики в отношении полуострова изменится.

«Мы не принимаем такие заявления, мы открыто говорим об этом с нашими турецкими партнерами. Тема Крыма - это тема, по которой наши позиции радикально расходятся. Мы сожалеем о такой позиции Турции, но надеемся, что со временем Турция проявит политическую волю, отдав дань истине, и реальная ситуация изменит эту позицию», - сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что, несмотря на наличие существенных вопросов, по которым существуют разногласия, они не должны быть препятствием для развития двусторонних отношений и сотрудничества по ряду региональных вопросов.