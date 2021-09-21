Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил президента Армена Саргсяна

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев по случаю Дня независимости Армении направил президенту Республики Армения Армену Саргсяну поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление общественных связей Аппарата президента РА.

«От всего сердца поздравляю Вас и весь армянский народ с 30-летием Независимости Республики Армения.

За последние тридцать лет Ваша страна достигла значительных результатов в реализации масштабных реформ, направленных на модернизацию общественной и политической жизни, н улучшение качества жизни граждан и повышение уровня благосостояния.

Общая история Казахстана и Армении, дружеские отношения - прочная основа для развития многосторонних отношений. Уверен, что вместе мы сможем придать новый импульс армяно-казахстанскому сотрудничеству, в том числе и в рамках региональных интеграционных объединений, во благо наших народов», - говорится в послании президента Казахстана.