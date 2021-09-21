Президент Турции и премьер-министр Великобритании провели приватную беседу

В США состоялась приватная беседа президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Агентство «Анадолу».

В сообщении отмечается, что встреча прошла за закрытыми дверями и длилась 40 минут.

Дополнительные подробности по обсужденным на встрече темам не приводятся.

Во встрече с турецкой стороны участие приняли министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр культуры и туризма Нури Эрсой, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр торговли Мехмет Муш и вице-президент ПСР Бинали Йылдырым.

Эрдоган 19 сентября выехал в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН.