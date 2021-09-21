Республиканский молебен по случаю 30-летия независимости Армении

В честь праздника Независимости Республики Армения под предводительством Его Святейшества Гарегина Второго, Верховного Патриарха и Католикоса Всех Армян, в монастыре Св. Гаяне 21 сентября состоялся Республиканский молебен.

Как сообщает Арменпресс, духовенство и верующая паства вознесли молитву за непоколебимость, мирную и безопасную жизнь родины.

По завершении молебна Католикос Всех Армян направил свое Патриаршее послание армянскому народу.

«Возлюбленный народ в Армении, Арцахе и диаспоре!

В этом году исполняется 30 лет со дня восстановления нашей независимой государственности. Три десятилетия назад наш народ единодушно, сплоченно и объединено избрал путь воссоздания независимости, с воодушевлением и вдохновением осуществляя свое вековое стремление и мечту.

Наш народ прошел сложный путь государственного строительства, созидания родины, преодолел множество вызовов, перенес большие жертвы. Наряду со славными победами, успехами и достижениями у нас. были также упущения, неверные решения и на отечественной ниве, и на международных площадках.

В прошлом году всем народом мы подверглись новому испытанию. Азербайджан вновь развязал войну против Республики Арцах. Тяжелейшие последствия катастрофической войны и каждый день по-новому кровоточащие раны сформировали совершенно новую ситуацию в жизни нашего народа.

Мы носим в наших сердцах глубокую скорбь потерь, боль наших погибших мучеников, пленных и пропавших без вести, беспокойство из-за неопределенности будущего, но также решимость вновь встать на ноги, избавиться от постигших нас бедствий и трудностей и обеспечить условия для безопасной и благополучной жизни нашего народа в Арцахе и Армении. Независимость родной страны – величайшая ценность. Армянская Церковь всегда веками живо хранила идею независимости в душах наших чад, благословляла борьбу за нашу свободу, вкладывала все возможное в становление независимого государства и будет продолжать свою миссию в этом святом деле.

Главная заповедь 30-летия Независимости – воссоздать прогрессивную, благоустроенную, процветающую в любви и единстве страну. Сегодня, к сожалению, вместо согласия и диалога мы часто видим проявление нетерпимости. Стоящие перед нашей страной и народом проблемы требуют единства, координации усилий и реализации единых целей.

Обретенную дорогой ценой независимость мы должны защищать и сохранять общенациональным единством, преодолевая внутренние и внешние вызовы на пути этой священной миссии, поскольку наше независимое государство – важнейший якорь и залог нашего существования и бытия.

По случаю праздника независимости направляем Наше Патриаршее благословение всему нашему народу и призываем оставаться крепкими в вере, следовать заветам Божьим, сплачиваться вокруг Родины, любви к Отечеству и осуществлять наши светлые национальные чаяния.

», – сказал Католикос Всех Армян.